Петропавловск-Камчатский во власти циклона, который принес в регион теплый воздух. Бригады ручного труда в дежурном режиме расчищают ливневые канализации города в местах низинных участков дорожной сети. Об этом сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на источник в администрации муниципалитета.

«В течение дня, 10 марта, прогнозируются осадки в виде снега и дождя. Автомобилистов призывают оценивать технические возможности своего транспорта при выезде на дорогу и соблюдать осторожность в условиях плохой видимости», — сказано в сообщении издания.

По его данным, такая погода задержится на Камчатке на несколько дней, в течение которых будет сохраняться положительная температура.

В администрации Петропавловск-Камчатского сообщили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номер вызова экстренных служб — 112 или на номер Единой дежурно-диспетчерской службы Петропавловска-Камчатского 303-111.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что из-за теплой погоды и снеговой каши в Петропавловске-Камчатском осложнился вывоз мусора.

«Для стабилизации ситуации региональный оператор усилил работу техники и принял дополнительные меры по обеспечению вывоза отходов. В частности, задействован дополнительный ломовоз, а также техника, которая помогает вытаскивать застрявшие мусоровозы», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Дмитрий Щипицын сообщи, что число участков, куда не могли добраться мусоровозы, увеличилось почти в шесть раз. Вместо первоначальных 77 точек число выросло до 430.

По его словам, это связано с тем, что из-за повышения температуры на некоторых придомовых территориях дороги стали скользкими.

Также Щипицын отметил, что администрация и оператор активно сотрудничают, составляя список проблемных мест, чтобы оперативно устранять препятствия для проезда мусоровозов.

После улучшения погоды силы будут брошены на восстановление нормального режима уборки придомовых территорий и подъездов к контейнерам, добавил Щипицын.

Кроме того, в администрации Петропавловск-Камчатского сообщили, что 10 марта городские школы отменяют уроки второй смены для учеников всех классов, Учреждения дополнительного образования тоже приостановили работу.

«Родителей призывают контролировать местонахождение детей в период неблагоприятных погодных условий», — сказано в сообщении.