Бывший первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенант Анатолий Якубовский обвиняется в посредничестве при передаче взяток чиновникам Минпромторга. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, 22 октября 2025 года директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин через Якубовского и заместителя гендиректора предприятия Никиту Романова передал главе департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаилу Кузнецову и замначальника пресс-службы ведомства Егору Чумакову деньги, а также люксовые наручные часы от компании Breitling, примерная стоимость которых 1,2 млн рублей и 2,7 млн.

Общая сумма взятки, по оценке следствия, составила около 5 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за включение нескольких видов продукции «Орелкомпрессормаша» в Реестр российской промышленной продукции.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года, тогда же задержали всех фигурантов, пишет РБК.

Кузнецова и Чумакова обвинили в получении взяток в особо крупном размере (им грозит до 15 лет лишения свободы), Якубовского и Романова — в посредничестве во взяточничестве (до 12 лет), Дашутина — в даче взятки в особо крупном размере (до 15 лет).

По данным источников РБК, никто из обвиняемых вину не признал, все они находятся под стражей в московском следственном изоляторе.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии изданию сообщили, что Якубовский был уволен с военной службы в запас еще в 2023 году. Адвокат офицера Яна Дерксен от комментариев отказалась: «Дана подписка о неразглашении. Комментировать запрещено».

19 декабря Басманный районный суд Москвы продлил содержание Якубовского под стражей еще на два месяца, указав, что речь идет о групповом и особо тяжком коррупционном преступлении, а при более мягкой мере пресечения генерал может скрыться или повлиять на других участников дела.

Адвокат настаивала на освобождении подзащитного, в том числе под залог, утверждая, что доводы следствия о риске побега и давления на свидетелей ничем не подкреплены. По ее словам, залог отвечал бы интересам расследования и соответствовал личности генерала — у него есть постоянное место жительства, регистрация и множество государственных наград. Суд эти доводы не принял.