Московский военный гарнизонный суд приговорил экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко к семи годам колонии общего режима за мошенничество (ст. 159 УК РФ), передает ТАСС.

Несмотря на обвинительный приговор, Милейко был освобожден в зале суда. Ему полностью засчитали уже отбытый срок наказания. При этом суд оставил в силе штраф в размере 880 тыс. рублей и лишил фигуранта звания генерал-лейтенанта запаса.

Первоначально в отношении Милейко было возбуждено уголовное дело о совершении мошенничества в особо крупном размере. Однако следственные органы приняли решение о переквалификации обвинения на статью о мошенничестве без признака особо крупного размера. Основанием для такого смягчения позиции обвинения стали действия самого фигуранта: он добровольно явился с повинной и дал признательные показания по существу предъявленных ему обвинений.

Помимо экс-замдиректора Росгвардии, суд определил меру пресечения для его сообщника — бывшего руководителя ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Его приговорили к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, с Милейко и Шальнова по иску Росгвардии взыскали 251,8 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Расследование по делу о мошенничестве с участием Милейко и Шальнова началось в 2019 году. По версии правоохранителей, в 2017 году Милейко, находясь на посту заместителя директора Росгвардии, заключил контракт на поставку обмундирования с ООО «Спецшвейснаб», которым руководил Шальнов. Компания оказалась единственным поставщиком, хотя предполагалось, что закупки для ведомства будут осуществляться в рамках открытого конкурса.

Следствие отмечает, что закупки производились по завышенным ценам. По утверждению Милейко, такая стоимость была связана с необходимостью ускорить выполнение оборонного заказа к чемпионату мира по футболу и выборам президента России — оба мероприятия проходили в 2018 году. В результате Росгвардия заключила с компанией «Спецшвейснаб» около 140 контрактов более чем на 3 млрд рублей.

Аналогичная схема была применена и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей. Формировать цены выше рыночных получалось в связи с тем, что Милейко содействовал включению заранее согласованных с Шальновым коммерческих предложений в документацию.

В результате им вменили 11 эпизодов мошенничества и ущерб на сумму 250 млн рублей. В декабре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что оба подсудимых настаивают на полной невиновности и требуют оправдания.

Сергей Милейко занимал пост заместителя главы Росгвардии с апреля 2017 года по июль 2019 года, он курировал тыловые вопросы. По указу президента России Владимира Путина его отправили в отставку. «Коммерсантъ» писал, что это произошло после служебной проверки, в ходе которой возникли претензии к работе тыловиков.

В октябре 2020-го Милейко задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие обвинило экс-замдиректора Росгвардии в том, что в 2012 году его жена незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где затем открылась парикмахерская «Для вас». Стоимость сделки составила 980 тыс. руб., хотя реальная цена превышает 21 млн.

В июле 2021-го Милейко приговорили к шести годам колонии и постановили взыскать с него 600 тыс. рублей. В тексте приговора было указано, что ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил 9 млн 776 тыс. рублей.