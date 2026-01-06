В результате атаки БПЛА на Костромскую область начался пожар в одной из воинских частей, он уже потушен. Об этом рассказал губернатор Сергей Ситников.

«Сегодня над территорией Нейского района силами Минобороны ликвидированы несколько вражеских беспилотников. При падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание. В настоящее время оно потушено. В нескольких зданиях повреждены стекла», — сообщил он.

Руководитель региона добавил, что в зонах, где были сбиты дроны, оперативные службы продолжают проверку, а в целях безопасности доступ жителей в эти места ограничен. Полиция патрулирует территорию, обеспечивая порядок и сохранность имущества, сказал глава региона.

Кроме того, для жителей южной части Неи был организован пункт временного размещения, в котором может быть размещено до 1200 человек. Сейчас там находится чуть более 30.

«Жители Неи, имуществу которых причинен ущерб в результате внештатной ситуации, могут подать заявление в администрацию муниципалитета», — подчеркнул Ситников.

Ранее губернатор рассказал, что из-за атаки дронов в Нейском районе собрал экстренное совещание областной комиссии по ЧС, в котором приняли участие руководители силовых и надзорных структур, его заместители и руководители департаментов.

Ситников поручил привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий атаки БПЛА. В Нейский район уже направлены дополнительные медицинские бригады, подготовлена санитарная авиация.

Минобороны России утром сообщило, что за ночь было сбито 129 дронов, в том числе один БПЛА над Костромской областью. Позже в ведомстве рассказали, что с 8:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа: пять над Костромской областью и один над Удмуртией.