Вооруженные силы Китая оказались в эпицентре одной из самых масштабных перестановок в эпоху председателя Си Цзиньпина на фоне антикоррупционных чисток, которые начались в 2023 году. Как пишет Bloomberg, с момента прихода Си к власти в 2012-м около 48% назначенных им генералов (39 человек) перестали появляться на публичных мероприятиях или оказались под следствием.

Агентство уточняет, что ситуация приобрела «драматический оборот» в январе, когда под следствие попали два высокопоставленных генерала — зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС), член политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся и его коллега, начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли.

Друг семьи и близкий соратник Си

Чжан Юся 75 лет. Как указывает Bloomberg, он давний друг и близкий соратник Си Цзиньпина. Их отцы вместе служили на северо-западе Китая во время Гражданской войны.

В 2022 году, когда началась третий президентский срок Си Цзиньпина, он сохранил Чжана как на военной, так и на партийной должностях, несмотря на его возраст. Это решение, по оценке агентства, подчеркнуло статус Чжана как наиболее доверенной фигуры Си в вооруженных силах.

Экс-сотрудник Минобороны США Дрю Томпсон описывал Чжана как «образованного, интеллектуального, обладающего интуицией» человека. По словам американца, другие генералы и сотрудники народно-освободительной армии Китая (НОАК) «вставали быстрее и прямее, когда он входил в комнату». Bloomberg отмечает, что такой авторитет отчасти объясняется тем, что отец Чжана был одним из основателей генералитет КНР. Кроме того, Чжан Юся отличался большим опытом ведения боевых действий.

«Чжан Юся долго время считался самым надежным военным союзником Си Цзиньпина. <…> [После того, как он и Чжэнли попали под следствие] у Центрального военного совета, принимающего решения, фактических остался один руководитель — <…> Си Цзиньпин», — пишет Bloomberg.

Всего в ЦВС теперь входят два человека — Си Цзиньпин и его заместитель Чжан Шэньминя, отвечающий за борьбу с коррупцией в вооруженных силах Китая.

Bloomberg добавляет, что расширяющий масштаб чисток якобы указывает на то, что пристальное внимание уделяется не только коррупции, но и политической лояльности. На фоне этого возникает вопрос: достижима ли цель Си по превращению китайской армии в вооруженные силы мирового класса к 2027 году в соответствии с текущим графиком.

Истинные масштабы чистки неизвестны. По данным агентства, в отношении 17 генералов были проведены официальные расследования, еще 22 — перестали появляться на публике, что считается «предвестником дисциплинарных мер». Таким образом, речь идет о 48% от общего числа генералов, назначенных Си Цзиньпином с момента прихода к власти в конце 2012 года.

Bloomberg пишет о том, что официальных обвинений в коррупции очень мало. Генералам, как правило, вменяют «серьезные нарушения дисциплины и закона». Кроме того, власти КНР не публикуют подробных объяснений. При этом агентство утверждает, что есть признаки того, что недавние чистки приобрели политическую окраску.