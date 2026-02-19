В результате атаки реактивных дронов самолетного типа на Брянскую область ранения получили два мирных жителя, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате очередной массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал глава региона.

По его словам, пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки были повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня.

Богомаз отметил, что оперативные и экстренные службы работают.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 19 февраля сбили 113 беспилотников над регионами России, из них 50 — над Брянской областью.

Губернатор Брянской области ранее писал, что в воскресенье, 15 февраля, на регион была произведена «самая мощная и массированная» атака беспилотников.

Депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru назвал атаку на область «чистым террором». По его словам, пережитое жителями Брянщины в воскресенье «не поддается никакому оправданию с точки зрения человеческой морали».