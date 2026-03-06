В Алешках Херсонской области беспилотники совершили сбросы на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед открытием, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По предварительной информации, двое погибли.

Глава региона отметил, что было совершено четыре сброса подряд.

«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — сообщил Сальдо.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской ЦРБ. Двое тяжелораненых были отправлены в Скадовскую ЦРБ.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 6 марта российские силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона. Больше всего, 56 БПЛА, было сбито над Крымом, 7 дронов — над Воронежской областью, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Курской областью, 2 — над Краснодарским краем, и по одному беспилотнику — над Астраханской и Белгородской областями.

10 февраля в Каховском муниципальном округе Херсонской области на мине подорвался автомобиль «Газель», в котором ехала семья из трех человек. По словам главы округа Павла Филипчука, осколочное ранение левой ноги получил мужчина, женщина с ребенком не пострадали.