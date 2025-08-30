В ночь на 30 августа силы ПВО уничтожили 86 дронов, сообщило Минобороны. Большинство атак были отражены над Черным морем (30), также дроны были сбиты над Крымом (15), Ростовской областью (13), Краснодарским краем (11), Брянской (5), Белгородской (4), Смоленской (2), Калужской (2), Тверской (2), Тульской (1) и Курской (1) областями.

Около 3:14 мск SHOT написал о десятках взрывов в Краснодарском крае. Местные жители рассказали телеграм-каналу, что мощные хлопки начали раздаваться в небе примерно с 2:30 мск, до этого краснодарцы слышали звук пролета БПЛА на окраинах.

Mash указывает, что над центром Краснодара прогремело не менее восьми взрывов. Очевидцы отмечали, что дроны летели низко и громко жужжали. В частности, в Фестивальном микрорайоне у жителей дрожали окна и стены домов. В городе начался пожар.

Позднее оперативный штаб региона уточнил, что обломки БПЛА повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского НПЗ, на площади около 300 кв. м начался пожар. Сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

Глава Краснодара Евгений Наумов подтвердил возгорание на НПЗ и призвал жителей города не покидать свои дома. В 4:59 мск он сообщил об отмене беспилотной опасности в городе.

Около 4:00 мск громкие взрывы услышали жители Сызрани, передает SHOT. По их словам, было слышно несколько хлопков, после чего в районе одного из местных предприятий появился столб дыма.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что рано утром 30 августа ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани. О каком именно объекте идет речь, глава региона не уточнил. Несколько телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев утверждает, что речь идет о сызранском НПЗ.

В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Ему оказали медицинскую помощь. Также были повреждены несколько частных домов в Тахтамукайском районе и производственный цех.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили дроны в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших и повреждений нет.

Главы Брянской области Александр Богомаз, Смоленской — Василий Анохин, Калужской — Владислав Шапша, Тверской — Игорь Руденя и Тульской — Дмитрий Миляев также отчитались об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.

В аэропортах Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани, Волгограда и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 6:17 мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил возобновлении работы всех авиагаваней.