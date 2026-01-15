Друг экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера Алексей Дозорцев подтвердил его смерть в беседе с РИА Новости. В настоящее время оформляются все необходимые документы, отметил он.

Баумгертнер исчез 7 января. Последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован 10 января в скалистой местности в окрестностях поселка Писсури. Об исчезновении бизнесмена сообщил правоохранителям сотрудник его компании. После местной полицией была организована поисковая операция с участием дронов и вертолетов. В итоге тело предпринимателя нашли 14 января на удаленном участке побережья рядом с военной базой «Суверен» между Писсури и Авдиму. Согласно первоначальным отчетам, оно сильно разложилось.

По словам Дозорцева, основная версия гибели Баумгертнера — «несчастный случай». Бизнесмен часто ходил в пешие походы в районе Писсури, а в день пропажи была дождливая и ветреная погода, объяснил он.

По данным Baza, то, что найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе «Уралкалия», также подтвердил ДНК-тест. «Причина смерти не установлена, рассматриваются различные версии — начиная от несчастного случая и заканчивая уголовным преступлением», — пишет телеграм-канал.

При этом в пресс-службе британской военной базы Акротири на Кипре, где поблизости расположен морг, рассказали РИА Новости, что вскрытие еще не завершено.

Philenews ранее сообщало, что труп нашел местный житель у воды в районе кипрского селения Авдиму. После первичного осмотра его забрали на вскрытие. Судмедэксперты пока не выдвигали предположений о возможной причине смерти.

Что известно о Владиславе Баумгертнере

В 2003 году Баумгертнер начал работу в группе «Уралкалий», которой тогда владел Дмитрий Рыболовлев. Он быстро поднялся в компании по карьерной лестнице — занимал должности коммерческого директора, гендиректора (2005—2010) и президента (2004—2008), а также был членом совета директоров.

Параллельно он играл ключевую роль в управлении отраслью: возглавлял наблюдательный совет «Белорусской калийной компании» (с 2011 года), входил в совет директоров ОАО «Сильвинит» и стал его гендиректором в 2010 году.

В феврале 2011 года вернулся на пост гендиректора «Уралкалия». В 2013 году Баумгертнер вошел в рейтинг 25 самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes.

Один из самых крупных скандалов, связанных с бизнесменом, произошел в июле 2013 года. Тогда Баумгертнер объявил о разрыве союза с «Беларуськалием» в рамках «Белорусской калийной компании», созданной в 2005 году. «Уралкалий» мотивировал решение тем, что белорусская сторона начала поставки сырья в обход БКК. За день капитализация пяти крупнейших мировых производителей калия, на которые приходится 70% рынка, рухнула на 20 млрд долларов.

Через месяц после разрыва союза Баумгертнер приехал в Минск, где после неудачных переговоров с белорусскими властями его задержали в аэропорту и обвинили в злоупотреблении полномочиями. В октябре 2013 года Путин и Лукашенко кратко обсудили ситуацию с «Уралкалием».

После трех месяцев в СИЗО и под домашним арестом Баумгертнера передали Москве, где ему предъявили обвинения в организации преступления и злоупотреблении полномочиями — белорусская сторона утверждала, что он в составе группы занижал цены на калий и переводил разницу подконтрольным компаниям, назвав ущерб около 100 млн долларов.

В сентябре 2014 года Басманный суд освободил Баумгертнера под подписку о невыезде, залог в 15 млн рублей внес один из друзей. В 2015 году дело закрыли за отсутствием состава преступления, после чего он вернулся в бизнес и возглавил портовую компанию Global Ports. Последнее время он проживал на Кипре.