Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом в соцсети X сообщил британский журналист Крис Шип в четверг, 23 апреля.

На опубликованном видео видно, как принц Гарри выходит из поезда, прибывшего на железнодорожный вокзал Киева. Его встречает крупная делегация.

«Приятно снова оказаться на Украине», — сказал Гарри, выйдя из поезда.

Как сообщает Шип, Гарри также заявил, что хочет «напомнить людям у себя на родине и во всем мире, с чем приходится сталкиваться Украине, а также поддержать тех, кто каждый час каждого дня выполняет невероятную работу в чрезвычайно сложных условиях».

Сколько продлится визит члена британской королевской семьи и с кем он планирует встретиться, пока не сообщается.

После начала боевых действий принц Гарри посещал Украину дважды — в апреле и сентябре 2025 года. Оба визита не были анонсированы. В поездках Гарри представляет фонд Invictus Games, который занимается помощью в реабилитации военных, получивших ранения во время службы.

В октябре 2025 года Киев посетила сестра короля Великобритании принцесса Анна. Она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.