Британский принц Гарри приехал с необъявленным визитом в Киев, передает The Guardian. Он заявил, что окажет всю необходимую помощь в реабилитации тысячи военнослужащих, которые получили серьезные ранения в ходе боевых действий.

«Мы не можем остановить войну, но что мы можем сделать, так это сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — пояснил принц Гарри.

Он добавил, что необходимо с человечностью относиться к солдатам и понимать, через что они проходят. Принц выразил надежду, что этот визит на Украину поможет ему донести свои мысли до людей, потому что «очень легко потерять чувствительность к происходящему».

По словам принца Гарри, в Киев его пригласила Ольга Руденко — основатель травматологического центра Superhumans во Львове, который занимается лечением раненных с ампутированными конечностями.

«Я случайно встретил Ольгу [Руденко] в Нью-Йорке. <…> И я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: «Самое большое влияние <…> окажет приезд в Киев». Я должен был посоветоваться со своей женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение», — вспоминает он.

The Guardian отмечает, что во время визита в Киев принц Гарри встретится с премьер-министром Юлией Свириденко и 200 ветеранами. Также на Украину прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.

До этого принц Гарри приезжал на Украину в апреле — он посетил клинику Superhumans во Львове и встретился с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал визит принца Гарри на Украину попыткой президента Украины Владимира Зеленского «показать [президенту США Дональду] Трампу свою близость с Великобританией».