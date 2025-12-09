России нужно прекратить наращивать золотовалютные резервы и запретить отток капитала, так как из страны уже вывели более 1 трлн долларов, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ). Он также призвал снизить ключевую ставку, отметив, что отечественные предприятия нередко вынуждены брать кредиты за рубежом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости «обеления» российской экономики: «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали». По словам вице-премьера Александра Новака, в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей неустановленного происхождения, а также золота в слитках. По его словам, план по «обелению экономики» включает шесть разделов по секторам, где проблема стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров и услуг, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотиносодержащей продукции.

Арефьев в беседе с RTVI отметил, что ограничения на вывоз денег из страны действительно «будут способствовать обелению экономики». Однако, добавил он, проблема в другом.

«Мы уже 35 лет живем в условиях вывоза капитала: только по официальным данным Центрального банка за эти годы было вывезено более 1 трлн долларов. И каждый год у нас вывоз. Дело в том, что в некоторых странах один год превалирует вывоз капитала, другой год — привоз. У нас же только вывоз, у нас все время приход денег в страну меньше, чем выход из страны. Надо же когда-то кончать с этим делом», — сообщил депутат.

Парламентарий напомнил, что несколько лет назад был принят «дурацкий закон», который позволяет «не возвращать деньги в страну при экспорте хлеба, золота и металлов за границу».

«Я пытался его “аннулировать”, но мне не дали. Сказали, что он ограничен указами президента, постановлениями правительства. Я понимаю, что его можно когда-то применять, когда-то нет. Но дело в том, что он работает, и людей наказать за то, что они вывозят деньги, золото уже нельзя, поэтому надо контролировать», — сказал Арефьев.

Депутат подчеркнул, что КПРФ все время предлагает установить полный валютный контроль, при котором вся выручка будет проходить через ЦБ, чтобы в дальнейшем Банк России конвертировал ее в рубли и отдавал экспортерам.

«Но ведь этого делать не хотят. Такое у нас было, но в начале нулевых годов, и валюта оставалась в стране. А на сегодняшний день этого нет. Кроме того, сегодня мы перешли на расчеты в рублях, а за них нам никто ничего не продает. Нам в любом случае для того, чтобы покупать на Западе или в Америке что-то, нужно конвертировать рубли в иностранную валюту для того, чтобы покупать там. Потому что они нам продают тоже за свою собственную валюту. Ну а как тогда выходить из положения?» — задал риторический вопрос Арефьев.

Он призвал не наращивать золотовалютные резервы, которые в этом году, по его оценке, выросли на 8 трлн рублей.

«Зачем мы их наращиваем? Надо все деньги, которые идут от продажи ресурсов, консолидировать в бюджет и расходовать сразу на те цели, которые нам нужны. Например, нам нужны современные станки, чтобы налаживать собственное производство. Нам надо аккумулировать средства, за деньгами следить надо. Вывоз капитала надо прекратить. У нас почему-то считается, что надо угодить олигархии, которая богатеет и жиреет, а государство перебьется как-нибудь. Не перебьется!» — подчеркнул собеседник RTVI.

Арефьев подчеркнул, что финансовую политику нужно проводить в интересах страны, а не отдельных лиц. Он также призвал снизить ключевую ставку, отметив, что российский бизнес вынужден брать кредиты за рубежом, потому что там в несколько раз ниже процент, и это тоже ведет к оттоку капитала.

«У нас до сих пор заперты кредиты высокой ключевой ставкой, предприятия вынуждены обращаться в зарубежные банки. Потому что там кредиты дают под 5%, а у нас — под кабальные 20—25%. Разве можно брать такие деньги? Поэтому опять предприятия больше 300 млрд долларов понабрали долговых обязательств в иностранных банках. Это значит, что будем выплачивать проценты. А это — вывоз капитала. Вот опять не сдержишь ничего. У нас дорогие кредиты, поэтому у нас до 500 млрд долларов корпоративный долг доходит из-за того, что предприятия вынуждены кредитоваться за рубежом, а не дома», — резюмировал он.