Из-за падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани Краснодарского края пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным штаба, повреждения крыш, окон и дверей получили дома по семи адресам.

«На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества», — сказано в сообщении.

Глава муниципалитета Роман Синяговский сообщил, что в Славянском районе из-за атаки дронов 21 ноября отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, добавили в Оперштабе.

Позже штаб сообщил, что фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе.

«В результате падения обломков в х. Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес», — сказано в сообщении.

По данным Оперштаба, в обоих случаях погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба Минобороны писала в телеграм-канале, в ночь на 21 ноября в Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщал о повреждении ЛЭП в Чертковском районе. В результате обесточены были более 200 домов.