В Чертковском районе Ростовской области в результате налета дронов получила повреждения опора линии электропедачи, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, атака в ночь на 21 ноября была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Слюсарь отметил, что пострадавших нет.

«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов», — отметил он.

На месте ЧП возник пожар, который оперативно потушили на площади 4 квадратных метра. Губернатор сообщил, что подача электроэнергии была восстановлена к утру. Данные о последствиях на земле будут уточняться.

Слюсарь добавил, что силы ПВО продолжают отражать налет беспилотников.

В конце октября из-за возгорания, после атаки БПЛА около 1,5 тыс. жителей Новошахтинска Ростовской области остались без электричества. Тогда аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился.