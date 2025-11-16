Крупный пожар произошел в ночь на 16 ноября в Усолье-Сибирском Иркутской области. На улице Молотовой загорелись два цеха по производству диванов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и спасателей, было задействовано девять единиц спецтехники. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Накануне, 15 ноября, в результате падения обломков беспилотников произошел пожар на предприятии в Рязанской области.