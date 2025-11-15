В ночь на субботу, 15 ноября, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских дрона над территориями девяти регионов страны. Наибольшее количество беспилотников было сбито в небе над Рязанской (25) и Ростовской (17) областями, сообщает Минобороны РФ.

В результате падения обломков одного из беспилотников на территории предприятия в Рязанской области возник пожар. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия» — написал Малков в Telegram.

На месте работают экстренные службы, ущерб устанавливается. Глава области также напомнил о запрете на публикацию в социальных сетях фото и видео с мест происшествий.

Накануне стало известно, что украинские дроны во время ночной атаки повредили распределительные устройства Нововоронежской АЭС.