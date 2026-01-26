В Приморском крае две семьи узнав, что их сыновей перепутали в роддоме в 1989 году, подали иски к Минфину и Минздраву России, а также к региональным властям с требованием компенсации морального вреда на общую сумму 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Александра Зорина и на материалы дела.

Потерпевшими значатся десять человек — 36-летние Сергей Степанов и Андрей Москальков, которые воспитывались в чужих семьях, их биологические родители и другие близкие родственники.

Случайная подмена новорожденных произошла в роддоме города Лесозаводска, где две мамы — Наталья Степанова и Галина Москалькова — лежали в одной палате в декабре 1989 года.

«Женщинам принесли детей с одинаковой биркой. Мама (Степанова — прим. ТАСС) заволновалась, но ей сказали, что все нормально, просто перепутали саму бирку, но не детей. Семьи разъехались, жили по-разному, но одна мама все время сомневалась в том, что это ее ребенок», — рассказал адвокат.

«Сердце не подсказало»: что говорят матери «подменышей»

Наталья Степанова в 2023 году обратилась в программу «ДНК» на телеканале НТВ, где рассказала, что при первых кормлениях ребенка у нее не было никаких подозрений, пока медсестра не сказала о том, что фамилия Степанов была написана на бирках двух детей. Вторым был мальчик, которого принесли соседке по палате Галине Москальковой.

«Я так смотрю на этого мальчишечку и думаю — вот это да, я пять дней кормила одного, вот этого сейчас красавчика заберут, а того носатенького мне подсунут. И даже сердце не подсказало, что этот носатенький — твой же мальчик», — вспоминала женщина.

По словам Натальи, она начала серьезно сомневаться в родстве только после того, как стала растить следующих детей — сына и дочь, которые, в отличие от старшего, имели очевидные семейные черты. Потом уже подруги и знакомые стали говорить ей, что старший сын совсем ни на кого не похож.

Степанова призналась, что тайно искала мальчиков с той же датой и местом рождения через соцсети и нашла единственное совпадение — это и оказался ее настоящий сын, которого она сразу узнала на фото. Как она утверждает, даже дочь, которая тогда была младшей школьницей, увидев снимок, подумала, что это ее средний брат.

Однако Галина Москалькова, с которой Наталья списалась и осторожно рассказала о своих предположениях, сначала не могла этого принять. Позднее и взрослый сын, выросший в семье Галины, отказывался верить в историю с подменой в роддоме. Однако в конце концов решился позвонить биологической матери, а потом и пригласил обоих родителей встретиться. После этого он приехал к ним и жил с ними пять лет, рассказала Наталья.

Москалькова, которая тоже участвовала в программе, говорила, что до появления Натальи ни разу не заподозрила подмены. Она заявила в эфире, что по-прежнему не верит в это и замечает сходство сына со своим старшим ребенком и с ее собственным братом. Однако в финале были озвучены результаты тестов ДНК, которые подтвердили, что Андрей Москальков является сыном Натальи Степановой.

Андрей лично пришел на программу и после оглашения результатов со слезами обнялся с настоящей матерью. Однако Сергей Степанов, который, по видимому, является родным сыном Галины Москальковой, на тот момент не мог принять ситуацию и не участвовал в передаче. Наталья говорила, что узнав обо всем, он замкнулся в себе и с трудом выходит на связь с семьей.

Телеграм-канал Baza пишет, что «у одной из жертв подмены “расстройство адаптации”, из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни».

«Поколение пострадавших от ошибок советской системы»

Как сообщил адвокат потерпевших семей, за три года с тех пор они прошли в судах весь путь от первой инстанции до кассации, но везде им отказывали в удовлетворении иска. Суды ссылаются на то, что в законах СССР не было предусмотрено компенсации морального вреда в том виде, в каком существует сейчас.

Теперь у пострадавших от подмены в роддоме остается последняя возможность — обратиться в Верховный суд, что они и сделают, как только получат определение кассационного суда от 22 января.

Как рассуждает адвокат Зорин, моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, когда достоинство личности уже должно быть защищено российскими законами. Однако то, что российские суды отказывают семьям в этом случае, создает прецедент, который «оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы», сказал он.