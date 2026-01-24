Высказывания главы Кузбасса Ильи Середюка о том, что причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могло стать поведение отдельных рожениц, возмутительны, заявил председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов

«По сути, Илья Середюк попытался обвинить в произошедшем… самих рожениц. По-русски это называется валить с больной головы на здоровую. И каково слышать такое родителям погибших малышей!» — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Как считает Миронов, в словах главы Кузбасса можно усмотреть давление на следователей и суд.

Позднее Середюк удалил свое заявление и сделал новое, но в нем он не принес извинений или соболезнований, ограничившись формальным «мне жаль, что мои слова причинили кому-то боль», отметил глава «Справедливой России».

«Такое отношение к людям пусть будет на совести главы региона», — указал он.

Миронов выразил надежду на то, что, «невзирая ни на какие оправдания», следствие и суд установят степень вины работников новокузнецкого роддома, а также чиновников правительства Кемеровской области, включая тех, кто занимался оптимизацией медучреждений в регионе.

«Только правильные выводы, в том числе кадровые, позволят избежать новой трагедии», — заключил он.

Резонансное заявление главы Кузбасса

22 января глава Кузбасса Илья Середюк во время прямой линии заявил, что причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могла быть не только ошибка врача, но и поведение отдельных рожениц. По словам главы региона, трагедия касается малышей, большинство из которых были недоношенными с весом при рождении 600-800 граммов, а некоторые матери не наблюдались у врачей в дородовом периоде.

«Я бы защитил врачей. <…> Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения», — заявил он.

Слова Середюка вызвали резонанс и активно обсуждались в социальных сетях. Вскоре запись эфира прямой линии с главой Кузбасса была удалена. Позже Середюк принес извинения, заявив, что в его заявлении были «формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что упреки главы Кузбасса в адрес матерей, потерявших детей, циничны и являются попыткой скрыть бездействие власти. Она призвала отправить Середюка в отставку.

Гибель младенцев в новокузнецком роддоме

С 4 по 12 января в акушерском стационаре больницы №1 Новокузнецка скончались девять младенцев, еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации. Минздрав Кемеровской области сообщал, что у умерших новорожденных была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января были задержаны главврач больницы Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных Алексей Эмих. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Суд отправил Хераскова под домашний арест, а Эмиху избрали запрет определенных действий.

19 января суд на три месяца закрыл новокузнецкий роддом по требованию Роспотребнадзора из-за несоблюдения санитарного законодательства.