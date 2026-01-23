Глава Кузбасса Илья Середюк проявил «политическую неопытность», когда попытался снять ответственность с врачей за гибель девяти младенцев в новокузнецком роддоме и возложить ее на самих матерей. Таким мнением в беседе с RTVI поделился политолог Константин Калачев. Он не исключил, что губернатора могут отправить в отставку спустя некоторое время, если тот не исправит ситуацию.

Ранее Середюк заступился за врачей после трагедии в новокузнецком роддоме, где погибли девять младенцев, и заявил, что некоторые роженицы не следили за своим здоровьем или были пьяны. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что обвинения губернатора в адрес матерей, потерявших детей, циничны и являются попыткой скрыть бездействие власти. Она также призвала отправить его в отставку. Середюк после скандала сначала удалил видео своего выступления, а затем принес извинения, уточнив, что в его выступлении были «формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно».

«Заявление было явно неудачным. Последствия — это обрушение его рейтинга. Собственно говоря, там волна хейта буквально его накрыла, и пришлось комментарии в соцсетях отключать, потом удалять само это видео. Я это видео смотрел, поэтому могу сказать, что действительно его политическая неопытность проявилась здесь в полной мере. То есть он решил переложить ответственность на людей», — отметил в беседе с RTVI Калачев.

Безусловно, продолжил эксперт, есть употребляющие алкоголь женщины, как и различные социальные проблемы.

«Но вина за это лежит и на власти в том числе в депрессивном регионе, где все меньше работы, где закрываются шахты, где снижаются доходы населения, где нет реальной альтернативы работе на шахте, потому что, скажем, туризм как альтернатива там еще не настолько развит», — заявил он.

Середюк, подчеркнул политолог, решил полностью снять ответственность с медиков и с себя, переложив ее на обычных граждан, а в «нашем патерналистском обществе люди этого категорически не любят».

«Тем более, что рассказы про младенцев весом 600−800 г, может быть, и соответствуют действительности, если речь идет о каких-то отдельных конкретных случаях, но явно не объясняют смерти девяти новорожденных сразу. То есть, условно говоря, у нас есть и недоношенные дети, есть и пьющие матери, и много чего есть. Но чтобы все вот так сложилось, что в один день в одной больнице Новокузнецка вдруг все это сошлось воедино и все девять младенцев умерли исключительно и только по вине несознательных, нерадивых матерей — это бред сивой кобылы. Это полная ерунда и я понимаю возмущение людей», — добавил собеседник RTVI.

По мнению Калачева, ситуация сложилась таким образом, что извинениями здесь уже трудно что-то исправить, и после произошедшего рейтинг губернатора «ситуативно должен просесть».

«А это очень плохо [для главы региона], поскольку в сентябре у нас выборы в Госдуму. То есть это может отразиться на выборах в Госдуму, на результате партии власти, потому что выборы могут превратиться в референдум по вопросу доверия к губернатору. А тот совершенно явно не обладает особыми политическими талантами и, видимо, хороших советников по вопросам информационного сопровождения не имеет. Ну, либо он сам себе режиссер», — не исключил политолог.

Калачев предположил, что, вероятнее всего, будет два варианта развития событий: первый — это «извинился и замолчал»: «Всё забудется, все рассосется само. Не чеши, где чешется, не туши пожар керосином, не продолжай эту тему». Второй вариант — это создание новой информационной сверхдоминанты с позитивом, связанной с успехами.

«Было бы неплохо, если бы губернатор лично съездил в этот роддом, лично разобрался с ситуацией, если бы были сделаны оргвыводы в отношении виновных и предложены решения. По-хорошему, ему сейчас, для того чтобы эту ситуацию как-то закрыть, надо не оправдываться, а отвечать действиями. А оправдания здесь уже не помогут», — уверен эксперт.

Отвечая на вопрос о возможной отставке Середюка, политолог отметил, что обычно власть «так реактивно не действует и всегда берет паузу», так как не любит показывать, что действует под влиянием общественного мнения.

«Иначе у нас каждый день будут митинговать в том или ином регионе. Но меры могут быть приняты по прошествии определенного времени, если выяснится, что рейтинг его невосстановим, а антирейтинг высокий, и что его пребывание в качестве губернатора может обрушить результат “Единой России” на выборах в Госдуму. При этом у него какой-то особо прочной политической крыши нет, насколько я понимаю», — сказал Калачев.

Он добавил, что Кемеровской области нужен губернатор, который «умеет с людьми общаться, потому что это депрессивный, проблемный регион в связи с закрытием шахт, в связи с кризисом в угольной промышленности». На этом, например, строилась высокая популярность одного из предыдущих руководителей Кузбасса — Амана Тулеева, который, по словам собеседника RTVI, играл «роль заботливого отца — все время кому-то что-то раздавал».