Глава департамента информполитики администрации Кемеровской области и пресс-секретарь губернатора региона Евгений Романов покинул свой пост спустя почти пять месяцев работы. Это произошло на следующий день после скандала с губернатором Ильей Середюком, который заявил о пьяных роженицах в новокузнецком роддоме, где погибли девять младенцев, а затем извинился за свои слова.

О своем решении Романов рассказал журналистам в чат-группе: «В связи с переходом на другое место работы ухожу из департамента информационной политики. Спасибо вам за сотрудничество».

Источник в правительстве рассказал NGS42.RU, что Романов ушел по собственному желанию, но причина его решения неизвестна. Издание отмечает, что имя и контакты бывшего главного пиарщика руководителя Кузбасса уже исчезли с сайта правительства.

Романов был назначен на пост начальника департамента в сентябре 2025 года, до этого с ноября 2020 года он возглавлял Центр управления регионом Кузбасса. Сейчас обязанности начальника департамента исполняет его заместитель Татьяна Щавина.

Увольнение Романова произошло на следующий день после прямого эфира, в котором глава Кузбасса Илья Середюк встал на защиту медиков Новокузнецка после трагедии в роддоме, где во время новогодних праздников погибли девять младенцев.

Губернатор сообщил, что в учреждении прошло более 140 родов и большинство младенцев были выписаны здоровыми, при этом некоторые матери погибших детей не проходили дородовые обследования, а новорожденные попали в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам Середюка, некоторые роженицы даже приезжали на роды в состоянии алкогольного опьянения.

Эти слова вызвали резонанс в интернете, и вскоре запись выступления Середюка была удалена. Вечером 22 января глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в своем телеграм-канале призвала к отставке Середюка, заявив, что его слова циничны и неуважительны по отношению к матерям, потерявшим детей, а также являются попыткой скрыть бездействие властей.

Вскоре после этого губернатор объяснил, что принял решение удалить запись эфира, так как в нем были «формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно», а также принес извинения за свои слова.

Политолог Константин Калачев в беседе с RTVI допустил, что Середюк своим заявлением проявил «политическую неопытность», попытавшись возложить вину за погибших детей на матерей и тем самым вывел из себя граждан. Эксперт не исключил, что главу Кузбасса могут отправить в отставку через некоторое время, например, весной, если его «антирейтинг» будет слишком высоким и он не предпримет никаких мер, чтобы укрепить свое положение.

О трагедии в новокузнецком роддоме

С 4 по 12 января в акушерском стационаре больницы №1 Новокузнецка скончались девять младенцев, еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации. Минздрав Кемеровской области сообщал, что у умерших новорожденных была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января были задержаны главврач больницы Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных Алексей Эмих, которых подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. На следующий день суд отправил Хераскова под домашний арест, а Эмиху избрали запрет определенных действий.

19 января стало известно, что суд на три месяца закрыл новокузнецкий роддом по требованию Роспотребнадзора из-за несоблюдения санитарного законодательства.