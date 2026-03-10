Мастер спорта международного класса, чемпион СССР по академической гребле 1990 и 1991 годов Сергей Коротких умер на 60 году жизни. Об этом сообщили в Федерации гребного спорта.

«Федерация гребного спорта скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича», — говорится в тексте официального сообщения.

Сергей Коротких родился 2 февраля 1967 года в Липецке. Принимал участие в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, был победителем регат в США, Германии, Нидерландах и Франции, стал финалистом чемпионатов мира 1990 года в Австралии и 1991 года в Австрии.

С 2006 по 2013 год подготовил 12 мастеров спорта России, среди которых — участники стартового состава молодежной сборной России, победители первенств в категории до 23 лет в 2011-2013 годах, победители Большой Московской регаты и Кубка России 2013 года, а также участники первенства мира среди молодежи 2013 года.

В ноябре 2013 года Коротких сменил Сергея Ульянова на посту главного тренера Республики Татарстан по академической гребле.

