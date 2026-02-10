В Московской области задержали сына бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в его убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Подмосковью. О смерти 76-летнего Балахничева стало известно 2 февраля.

В отношении Александра Балахничева было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине предъявили обвинение и поместили под стражу. Ход и результаты расследования взяла на контроль Ногинская городская прокуратура.

Сообщается, что конфликт на почве личных неприязненных отношений произошел между мужчинами около 11 часов вечера 1 февраля 2026 года в частном доме в деревне Новая Купавна в Богородском городском округе.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Александр Балахничев нанес отцу ножевое ранение в бедро, от которого тот скончался на месте. Как пишет телеграм-канал Shot, задержанный не смог объяснить причины своего поступка, так как в тот момент был пьян.

Кандидат педагогических наук Александр Балахничев ранее работал в центре развития легкой атлетики Международной ассоциации легкоатлетических федераций вместе с отцом. Он также вел бизнес, связанный с производством спортивных товаров.

Валентин Балахничев завоевал звание мастера спорта по легкой атлетике в 1970 году. В 1980 году был назначен тренером сборной СССР в преддверии Олимпиады в Москве. Позднее стал главным тренером сборной РСФСР по легкой атлетике.

С 1991 по 2015 год возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики, покинув свой пост на фоне допингового скандала. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Балахничева причастным к сокрытию допинг-проб и пожизненно отстранила его от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.

В 2020 году Балахничев-старший был приговорен парижским судом к трем годам лишения свободы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федерации.