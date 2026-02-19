Певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видео, как он стоит на коленях и лижет лед Байкала. Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил RTVI, что это уже «шаг к нормальности» по сравнению с тем, как артист использует микрофон на концертах, но лучше бы исполнитель узнал «вкус воды озера» менее извращенным способом.

«Могу сказать, что этот Shaman при желании мог узнать вкус воды Байкала менее экзотическим, более традиционным, я бы даже сказал, консервативным и не извращенным способом, чем вот то, что он делает… Но, знаете, после микрофона в штанах это уже лучше. Шаг вперед, так сказать, шаг к нормальности», — заявил депутат.

Парламентарий выразил надежду, что дети не увидят этого перформанса «со стороны известного молодого певца».

«Возможно, если их родители вовремя не отведут от экрана, они могут последовать его примеру и, как полагается любому ребенку, примерзнуть к трубе, к еще чему-то языком, и родители должны будут его оттаивать. Поэтому, дети, не смотрите, это дядя шутит, дядя делает нехорошо», — отметил Милонов.

Это не первый раз, когда депутаты Госдумы критикуют Shaman. В августе 2024 года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с критикой в адрес певца после того, как стало известно, что на фоне борьбы с последствиями разрушительного паводка в Оренбургской области власти Оренбурга решили выделить 16 млн рублей за его выступление на Дне города. Депутат назвала гонорар «баснословным», а финансирование подобного мероприятия из городского бюджета «сомнительным и циничным».

Останина также возмутилась тем, что Дронова вскоре пригласили выступить на Дне города в Ставрополе за 15 млн рублей. Она призвала в период проведения СВО «не оголять местные бюджеты», выделяя деньги на дорогостоящие концерты звезд.