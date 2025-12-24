Боец смешанных единоборств, депутат курултая (парламента) Башкирии Джефф Монсон заявил в интервью программе «Легенда» на RTVI, что в США жил намного богаче, чем в России.

«Когда я жил в Америке, я был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, у меня было больше денег, и я был очень обеспечен финансово», — сказал Монсон.

По словам спортсмена, в России он снимает квартиру и не имеет автомобиля. «У меня меньше денег. Но здесь я гораздо счастливее», — продолжил Монсон.

Он пояснил, что «дело в других вещах». «В людях, в ощущении принадлежности к чему-то важному, в доброте, любви, чувстве семьи. И все это стоит больше, чем, знаете ли, хорошая машина и красивый дом. Поэтому я гораздо счастливее здесь», — заключил Монсон.

Джефф Монсон в 2014 году заявил о желании стать гражданином России. В 2016-м он получил паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

В мае 2018 года президент Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство. Паспорт спортсмену вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сентябре того же года Монсон стал депутатом городского совета подмосковного Красногорска. В 2023 году он избрался в курултай Республики Башкортостан.