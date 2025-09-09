В России очень остро стоит вопрос психического здоровья населения, особенно детей, заявил RTVI академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, виноват не только интернет-контент, но и СМИ, а также «программное зомбирование» в фильмах.

«Вопрос состояния психического здоровья у нас стоит на повестке дня, особенно в последние годы, и волнуют нас прежде всего дети. У них сегодня появился джинн, выпущенный из бутылки, — это вопросы, связанные с наличием неограниченного доступа к гаджетам. И все, что там дети видят, смотрят, — это то, что не может не вызвать тревогу», — сказал Онищенко.

По его мнению, тот «нерегулируемый контент», который несовершеннолетние получают через гаджеты, вызывает у них «чувство тревоги, непонимание происходящего и так далее» — а взрослым при этом кажется, что «сидит себе ребенок в уголочке спокойно, и все».

Но на самом деле, добавил Онищенко, беспокоиться есть о чем, ведь «возрастные возможности» детей не позволяют им «переваривать» столько контента, сколько они сейчас постоянно получают — это касается как положительной по содержанию, так и «агрессивной информации».

«Я уж не говорю о том, что наши дети перестают понимать, что такое чтение, что такое грамматика. Они просто получают визуализированную информацию, и это полностью деформирует привычную нам за многие десятилетия эволюции мыслительную работу у наших детей», — заявил собеседник RTVI.

По его словам, людям любого возраста вредит подача информации в «алармистском ключе», вызывающая тревогу и напряжение. Это «в конечном итоге перетекает в депрессивное состояние, которое требует уже не просто каких-то там физиотерапевтических процедур или просто изменения поведения, но даже требует лекарственной поддержки», убежден Онищенко.

«Когда я открываю утром наиболее актуальные новости — их там по пять, потом еще пять, — я могу сказать одно: из пяти — три или четыре это новости негативные. Арестовали, убили, ДТП. Вот это тоже не есть хорошо. <…> Я здесь тоже усматриваю умысел в такой подаче информации», — заявил академик.

Отдельно Онищенко раскритиковал хорроры и детские мультфильмы, где есть «агрессия, пришельцы, война, стрельба и так далее». По его мнению, это самое настоящее «программное зомбирование», в первую очередь со стороны Голливуда. Но и в российском кинематографе ситуация не лучше, считает академик.

«Если у нас и выходят фильмы, то что это за фильмы? А-ля “Бандитский Петербург”. Многочисленные так называемые “милицейские сериалы”, которые поначалу оплачивала водочная мафия. <…> Там каждые 3−5 минут они садились и выпивали. Водка там присутствовала в умах и в сердцах всех героев — и положительных, и отрицательных. Спаивание — это отдельная тема, которая тоже, конечно, в итоге на психику влияет. Это тоже играет свою определенную роль», — считает он.

Дополнительное негативное влияние на психику россиян оказывает малоподвижность, сочетающаяся с «привязкой» к гаджетам, откуда поступает контент, который «вызывает тревогу, неопределенность за будущее себя, детей и так далее», заявил Онищенко.

Для решения этих проблем создаются психологические службы, причем врачи в отдельных случаях выполняют и роль духовников, рассказал академик.