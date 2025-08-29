Популярность лабубу может быть связана с несколькими факторами, в том числе политическими, заявил RTVI академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал новость о том, что основатель компании Labubu Ван Нин с начала года заработал более $18,8 млрд.

«Это не первый случай, когда какая-то малозначимая для жизни человека вещь, без которой он ничего не теряет ни в физическом, ни в моральном, ни в интеллектуальном плане, здоровье ни теряет, ни прибавляет его, вдруг выходит на первый план», — отметил Онищенко.

Один из факторов успеха китайской игрушки-брелока — это «некий азарт» при ее покупке, считает собеседник RTVI. Он напомнил, что лабубу продавались в так называемых «слепых коробках» (blindbox), и человек не знал, какого именно персонажа он получит.

Еще один элемент, который, вероятно, сыграл на руку китайскому производителю игрушек, — это популярность голливудских проектов на тему хорроров, в том числе для детей, не исключил Онищенко.

«Меня очень беспокоит то, что нашим детям не нужны “Ну, погоди!”, мультфильмы про Чебурашку. Они подсажены на фильмы про страшилищ каких-нибудь. Понимаете? Особенно вот эти мультяшки — какие-то зеленоголовые или зеленогрудые уродцы ходят по экрану, что-то такое. То есть их приоритеты изначально выстраиваются не в гуманитарную сферу — что, допустим, Чебурашка весь такой бедненький, его надо защитить и так далее, а вот именно через эти устрашения», — сказал он.

Для ребенка, который еще не умеет отличать плохое от хорошего, в такой ситуации и без контроля взрослых происходит настоящая подмена понятий, считает академик РАН: «Для него зло становится нормой восприятия мира, нормой поведения и так далее».

«В сказках моего детства были хоть и немножко непрагматичные, но положительные герои, которые защищали слабого, боролись со злом, с жадностью, с кровожадными, так назовем, эксплуататорами. <…> А если ребенок вынесет из раннего детства, что лабубу — это символ красоты, символ совершенства, в том числе и человеческого, то справедливым и добрым он никогда не будет», — заявил Онищенко.

Дети, воспитанные на мультфильмах, в которых «чудовища ходят», далее переключаются на хорроры, которые «все больше и больше совершенствуются с точки зрения утонченности воздействия», добавил академик. В этом, не исключил он, тоже есть определенное объяснение популярности лабубу.

Эксперт отметил, что этому психологическому феномену должны дать оценку как медицинские психологи, так и психиатры.

Однако, добавил Онищенко, есть еще один фактор, на который следует обратить внимание, — это позиция властей Китая.

«Я-то почему-то некоторое время в душе надеялся, что компартия Китая вмешается и скажет: “Ай-яй-яй”. А они умеют говорить “Ай-яй-яй” так, что их миллиардеры прижимают хвосты. Но почему-то ЦК КПК на этого [миллиардера] никак не воздействует. <…> Это интерес не торговый, не маркетинговый, а идеологический», — предположил собеседник RTVI.

То есть если власти Китая, объяснил академик, на самом деле намеренно «закрывают глаза» на все, что связано с лабубу, то тогда игрушка в этом случае «становится политическим инструментом».

Также Онищенко заявил, что в России можно было бы вводить законодательные ограничения против продажи лабубу, как это было сделано в отношении наркотиков или торговли табачными изделиями. Либо, добавил он, следует ввести для этого брелока хотя бы возрастные ограничения.

В июле Онищенко заявил, что на игрушках-брелоках лабубу должна быть возрастная маркировка «14+». Он возмутился тому, что китайское изделие имеет «все признаки деструктивной игрушки», но таковой не является. По его мнению, лабубу может спровоцировать ребенка на «агрессию, жесткость», а также вызвать «у него страх и тревогу».

Онищенко также заявил, что для родителей покупка лабубу своим детям — один из способов ухода от ответственности за их воспитание.