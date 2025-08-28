Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в беседе с RTVI не исключил, что его «Бабайка» может вытеснить китайскую игрушку лабубу с российского рынка. Он подчеркнул, что это будет «национальный русский герой».

О том, что Жуков хочет выпустить «российский ответ» лабубу — игрушку «Бабайка» со встроенным искусственным интеллектом, в конце июня писал Shot. По его данным, в случае успеха музыкант попробует «создать киновселенную со своими игрушками» в сотрудничестве с режиссером Алексеем Учителем. Сам певец пояснял «Газете.Ru», что «Бабайка» — это не ответ лабубу, а «нормальный русский персонаж», который «обречен на успех».

Комментируя сообщение о том, что создатель лабубу в 2025 году заработал 18,8 млрд долларов, Жуков заявил RTVI, что не знает, в чем заключается феномен этой игрушки. Сам он, по его словам, сейчас сосредоточен на том, чтобы сделать с «Бабайкой» сначала «большое семейное кино, а уже потом игрушки и все остальное».

«Мы делали “Бабайку” не из-за того, чтобы сделать его игрушкой. Скорее, это будет наш новый настоящий национальный русский герой. Новый для детей, для всей семьи», — сказал он.

При этом Жуков допустил, что «Бабайка» в случае получения популярности вытеснит лабубу с российского рынка.

«Можно ожидать чего угодно. Если моя “Бабайка” полюбится в первую очередь детям, то почему бы и нет? Лучше свое, родное, отечественное», — сказал артист.

Лабубу — это миниатюрная плюшевая девочка-монстр с девятью зубами и заостренными ушами. Персонаж, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом в середине 2010-х годов. В Азии он стал популярен в 2019 году, а в России о нем заговорили весной 2025 года.

В июне глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что лабубу — «это страшный, зубастый Чебурашка», а ее успех — это «чистый маркетинг». По его мнению, создатели этого персонажа сами «обалдели от того, что на них упала [такая популярность]».

Он подчеркнул, что в России нужно создавать собственные игрушки: «Мы, например, смотрим с детьми «Союзмультфильм» про Петю и Волка — красота. Я еще не видел, чтобы про Петю и Волка производили игрушки. А это такой процесс. То есть ты придумываешь, производишь контент, а дальше ты должен вовремя произвести, уже в тираже продавать игрушки», — сказал он.

В июле спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала лабубу «уродцем», добавив, что весь мир «заболел этой куклой». Она отметила, что эта игрушка принесла своему создателю десятки миллиардов долларов прибыли, после чего задалась вопросом: «Где наши вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире?».

«Матрешками нашими уже не удивишь. <…> Но у нас столько талантливых людей творческих, надо чуть-чуть их поддержать, чуть-чуть дать им для старта организации этой работы», — заявила Матвиенко.