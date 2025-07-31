Ставропольские виноделы подали заявку в Роспатент на товарный знак «Лабубу». Игрушку, по которой сходят с ума во всем мире, решили сделать лицом напитков с градусом. Ранее мохнатым монстром привлекали внимание к косметике известного российского производителя, а для посетителей московского ресторана готовят «суп из семи лабуб». Кто и как использует образ чудаковатого персонажа — в материале RTVI.

Напитки покрепче

В базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака «Лабубу» от компании «Лоза Ставрополья». Местные виноделы собрались производить вина и крепкие спиртные напитки под именем плюшевой игрушки, сообщил РБК. Организация владеет правами на торговые знаки «Ставропольское» и «Афоня». Вина ставропольцев продаются также под марками «Православное», «Соборное» и Mon Petit Tresor.

«В случае успешной регистрации организация сможет выпускать вина, ликеры, сакэ и другие алкогольные напитки, названные в честь игрушечного монстра», — рассказали «Газете.Ru» представители сервиса Rusprofile.

По их информации, в прошлом году выручка компании составила 356 млн рублей, а прибыль — 7,3 млн.

Лабубу ушел в микрокредиты

В Казани именем игрушки назвали микрокредитную организацию. Из данных «Спарк-Интерфакс» следует, что ООО «Микрокредитная компания „Лабубу“» находится на улице Космонавтов, 67. Организацию с уставным капиталом 5,1 млн рублей зарегистрировали всего полтора месяца назад — 17 июня. Основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита.

«Компания <…> не принимала участие в тендерах. В отношении компании нет исполнительных производств», — говорится на сайте сервиса.

По информации Rusprofile, гендиректором и единственным учредителем с момента основания ООО выступает Эльвира Гребенщикова.

Косметика для зумеров

Российский производитель косметики Natura Siberica планирует запустить товары для молодежи под брендом «Лабубу», заявила РИА Новости гендиректор группы компаний Анна Молчанова.

«Мы планируем выпускать косметику для альфа-зумеров. Мы будем продолжать активно выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией, опираясь на актуальные тренды. Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится», — рассказала она.

Агентство уточнило, что Natura Siberica подавала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Лабубу» на кириллице и латинице. Компания хотела выпускать эфирные масла, уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха и другие товары. По мнению гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, у производителя косметики практически нет шансов на регистрацию знака.

«Суп из семи лабуб»

Московский ресторан Madame Roche на волне популярности игрушки предложил гостям окрошку со съедобными Лабубу, сообщила «Лента.ру». В сети появились фото блюда «Суп из семи лабуб».

«Это не просто суп. Это постирония с хрустом огурца, гастрономическая сцена, где привычное звучит как новый жанр», — рассказали в ресторане.

Шесть фигурок монстра сделаны из окрошки на кефире с зеленью, еще одна — из копченой сметаны.

Лабубумания

Дизайн игрушки разработал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году. Тогда появилась иллюстрированная им книга The Monsters. Героями этих комиксов были и другие персонажи — Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, однако всемирную известность и любовь получила Лабубу.

На полках магазинов кукла появилась еще шесть лет назад, однако сходить по ней с ума начали в 2025-м. Поспособствовали этому знаменитости: с брелоками на сумке заметили певицу Рианну, потом с монстриком на цепочке в свет вышла участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса. Чуть позже Лабубу появилась на Неделе моды в Милане, а затем разлетелась в виде кукол, брелоков и других сувениров по всему миру.