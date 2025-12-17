В 2026 году количество ресторанов и других заведений на рынке общепита может сократиться примерно на 15% из-за роста популярности сервисов доставки еды. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты и участники рынка.

Соучредитель сети ресторанов «Ян Примус» Яна Юнгина пояснила, что заведения общепита какое-то время могут смиряться с убытками в надежде на рост прибыли из-за сезонного спроса, но если эти ожидания не оправдываются, владельцам приходится закрывать бизнес.

Главной причиной спада прибыли ресторанов Юнгина назвала активное использование сервисов доставки еды.

«Рестораны просто не могут конкурировать с дарксторами, которые привозят заказ за 15 минут почти в любую точку города. Да, это еда “с конвейера”, но она бюджетнее и удобнее, и потребитель выбирает ее», — рассказала эксперт.

Сооснователь сервиса доставки суши и роллов «Много Лосося» Александр Чернов добавил, что граждане вынуждены оптимизировать расходы и отказываться от посещения ресторанов: в 2025 году количество покупок в них впервые упало на 3%.

Как отметил предприниматель и основатель сервиса DocsInBox Леонид Довбенко, еще одна проблема заключается в снижении доступности кредитов для бизнеса из-за высокой ключевой ставки. Вместе с этим выросли и издержки для предпринимателей —стоимость аренды, закупочные цены и фонда оплаты труда.

«Как показало наше исследование, 23% предпринимателей назвали рост закупочных цен одной из главных проблем отрасли», — рассказал бизнесмен.

По его мнению, если число ресторанов в 2026 году и вырастет, то не более чем на 5-10%. Бренд-шеф ресторанов TanukiFamily Олег Чакрян также спрогнозировал рост количества заведений в пределах 3-10%.

Эксперты считают, что этап легкого освоения рынка общепита подходит к концу. Собеседники «Ленты.ру» прогнозируют, что в 2026 году владельцам ресторанов придется принять сценарий «выживет сильнейший» и сконцентрироваться на оптимизации издержек, автоматизации рутины и удержании постоянных клиентов.

Ранее «Ведомости» писали, что средний чек в ресторанах по России с 1 сентября по 23 октября вырос на 12%, достигнув 2,9 тыс. рублей, а посещаемость заведений — на 4%. Рекордно высокие чеки предсказуемо были оплачены в Москве (4350 рублей) и Санкт-Петербурге (5820 рублей). В этих городах число посещений ресторанов сократилось на 2%.

В первой половине 2025 года количество новых зарегистрированных компаний в сфере общепита уменьшилось на 15,2% (17,8 тыс.), писал «Коммерсантъ». В разговоре с изданием участники рынка отмечали, что активный приток новых инвесторов, пришедшийся на 2022-2024 годы, закончился. По их словам, рынок переходит в фазу зрелости, а через год или два может начаться новый этап роста числа заведений.