В Москве семья отравилась искусственным туманом в театре детской эстрады. Об этом 16 ноября сообщают телеграм-каналы Mash и Shot.

По данным изданий, семья посетила спектакль «Вождь краснокожих», который шел рано утром в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице.

Отец семейства рассказал Shot, что во время представления на сцене включили установку искусственного тумана, от которого исходил едкий запах. После этого супруги и сын почувствовали слабость и головокружение. В театр вызвали скорую помощь. При этом от других посетителей аналогичных жалоб не поступало.

Телеканал 360 уточняет, что пострадавшему мужчине 42 года, женщине — 40 лет. Им не потребовалась госпитализация.

Изначально инцидент подтвердили в пресс-службе театра в телеграм-канале, а также анонсировали отмену второго спектакля в 16:00 из-за случившегося. Однако позже это сообщение было удалено.

«Сегодня во время спектакля зрители почувствовали посторонний резкий запах. Мы начали проверку, чтобы понять его источник. Безопасность и комфорт зрителей для нас на первом месте», — говорилось в нем.

Художественный руководитель театра Валентин Овсянников рассказал изданию «Подъем», что не видит поводов для паники. По его словам, дым-машина работала и ранее, однако прецедентов никогда не возникало.

«У нас не рок-концерт, чтобы дымом всё заваливать, это чисто специфическая световая история. Поэтому мне самому эта ситуация не совсем понятна. Пусть разберутся профессионалы: МЧС, пожарные, полиция», — сказал он.

Ранее в кинотеатре Абакана более 30 человек получили ожоги глаз из-за работы бактерицидной лампы во время сеанса. По данным СК по Красноярскому краю, за медицинской помощью обратились 33 человека, из которых 19 — дети. Всего в зале находилось 70 посетителей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.