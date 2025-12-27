Санкт-Петербург возглавил список самых тревожных регионов России, потому что только сейчас оказался «на месте» Москвы, которая уже привыкла к ограничениям мобильного интернета и мессенджеров. Таким мнением в беседе с RTVI поделилась главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению города Елена Исаева.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» сообщили, что Санкт-Петербург впервые с 2019 года возглавил рейтинг самых тревожных регионов России. До этого шесть лет лидером была Москва. Индекс беспокойства у жителей Северной столицы за год взлетел в три раза, в то время как у москвичей снизился на 20%, отмечает газета. Суммарный индекс тревожностей по всем российским регионам вырос на 7% по сравнению с 2024 годом. Главными причинами роста беспокойства стали экономическая ситуация (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки), проблемы с цифровой средой (киберпреступления, блокировки мобильного интернета и замедление работы мессенджеров), а также так называемый «эффект Долиной». Третьим в списке оказалась Кубань, за ней идут Ростовская и Курская области.

«Тревожность и тревога — это разные вещи. Тревожность — это черта характера, обычно присуща людям чувствительным, ответственным, думающим. Тревога — это реакция человека на угрожающие или опасные события, на неопределенность или неизвестность. Действительно, [различные] внешние события — мошенники, обманывающие людей, отбирающие у них деньги, квартиры, тот же “эффект Долиной”, и то, что сейчас стал чаще отключаться интернет, а некоторые мессенджеры начали медленнее работать, — это тоже вызывает негативные эмоции у всех, нервозность, повышает тревожность», — отметила эксперт.

Однако Исаева подчеркнула, что в общении с коллегами-психологами и пациентами у нее пока не возникло ощущения, что тревожные и депрессивные состояния стали проявляться за последнее время сильнее или чаще, чем раньше. В большинстве случаев они соответствуют невротическому уровню переживаний, что обычно свойственно жителям мегаполисов, добавила она.

«Можно было бы предположить, что Петербург — северный, темный город. Но если раньше мы не фигурировали в таких рейтингах, значит, климат и географическое расположение все-таки роли не играют», — сказала психолог.

По словам Исаевой, раньше в мегаполисе действительно было меньше проблем с навигаторами, работой мессенджеров и интернета в целом, и поэтому петербуржцы «так не нервничали», как сейчас. Однако, продолжила она, ситуация в Северной столице изменилась и стала такой же, как в Москве.

«Мы раньше удивлялись, когда приезжали в Москву и вдруг навигация зависала. А сейчас это распространено и у нас, и это, конечно, нервирует. Но это не значит, что у петербуржцев какая-то клиническая тревога. Чаще всего тревожность и депрессивные реакции — распространенное явление в больших городах. В Петербурге действительно высокий темп жизни, объем и масштаб задач, уровень психологической и информационной нагрузки. Это тоже вызывает определенную тревожность, взвинченность. А появившиеся ограничения со связью, с назойливыми телефонными звонками мошенников усилили это состояние до нервозности», — объяснила собеседница RTVI.

При этом, отметила специалист, тревога у горожан возрастает в том числе потому, что рабочие задачи никуда не делись, а решать их при помощи мессенджеров при этом стало труднее.