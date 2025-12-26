Санкт-Петербург впервые с 2019 года возглавил рейтинг самых тревожных регионов России, до этого последние годы лидером по этому показателю была Москва. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». Индекс беспокойства у жителей Северной столицы за год взлетел в три раза, в то время как у москвичей снизился на 20%.

Газета пишет, что в 2025 году суммарный индекс тревожностей по всем российским регионам вырос на 7% по сравнению с 2024 годом.

Главными причинами роста беспокойства стали экономическая ситуация, проблемы с цифровой средой и так называемый «эффект Долиной». Граждан волнуют инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки, киберпреступления, блокировки мобильного интернета и замедление работы мессенджеров.

«В 2025 году Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом, уступив первенство Санкт-Петербургу, который в 2024 году не вошел даже в тройку самых тревожных субъектов РФ. Третьим по тревожности регионом стал Краснодарский край — там уровень беспокойства вырос вдвое», — пишет газета.

Топ-5 завершают Ростовская и Курская области, следом идут Свердловская и Новосибирская области. Восьмое и девятое места соответственно заняли Нижегородская и Воронежская области, которые вошли в «тревожную десятку» почти с двукратным ростом индекса. Топ-10 завершает Орловская область.

Что беспокоит граждан

Авторы исследования выяснили, что основной причиной роста переживаний у петербуржцев стали именно отключения мобильного интернета. В городе эта тема вышла на первое место с большим отрывом от остальных проблем. Аналогичные тревоги у воронежцев и нижегородцев.

В Москве жителей больше всего волнует переохлаждение экономики — столица стала единственным субъектом, где эта тема беспокоит людей сильнее остальных вопросов. Вице-президент КРОС Кирилл Лубин объяснил это тем, что чем больше финансовых потоков, производств и бизнес-инфраструктуры сосредоточено в регионе, тем выше может быть тревожность из-за состояния экономики.

В Воронежской и Орловской областях жители обеспокоены ростом цен, перебоями интернета и отключением горячей воды.

Актуальной остается проблема телефонных мошенников — суммарно она вошла в тройку тревожностей в 64 регионах страны.

Есть и более специфичные, локальные страхи, отмечают «Ведомости».

Например, жители Тувы боятся нападений клещей, Мордовии — преследований инфоцыган, в Приморском крае, Башкортостане и Крыму переживают из-за дефицита топлива.

В Сахалинской области в топ тревожностей вошла смерть рэпера Паши Техника, а в Еврейской автономной области, Калининградской, Курганской и Псковской областях граждан беспокоят отключения горячей воды.

В Вологодской области, Карелии и Забайкальском крае граждан встревожили региональные инициативы по запрету продажи алкоголя.

При этом некоторые регионы покинули список «самых тревожных», уточняется в статье: например, Московская область переместилась с 10-го места на 24-е, Брянская — с девятого на 11-е, а Белгородская область, которая входила в тройку лидеров два года подряд, опустилась с третьего на 13-е место.