Минюст России 5 сентября обновил реестр иностранных агентов. В этот раз в него внесли четырех человек и две организации, следует из информации на сайте ведомства.

В список попали:

экономист, профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки,

православный монах и богослов Сергей Говорун,

блогер Владимир Смолин,

активистка и блогер Анна Степанова,

интернет-ресурс «Компромат 1»,

сетевой проект «Om TV».

В прошлую пятницу, 29 августа, министерство внесло в перечень иноагентов блогера и публициста Анатолия Несмияна*, юриста Бориса Кузнецова*, активиста Юрия Боброва*, активистку Ирию Везикко*, журналистов Олесю Кривцову* и Евгения Кротенко*.

Закон об иноагентах был принят в 2012 году и изначально применялся только к некоммерческим организациям (НКО). С тех пор его неоднократно расширяли. В 2017 году его начали применять к СМИ, а в 2020 году — к частным лицам (блогерам, активистам, журналистам, просто гражданам).

В 2022 году в законодательство были внесены изменения, введшие понятие «иностранного влияния». Это позволило признавать иноагентами лиц, не только получающих деньги, но и имеющих иную (не обязательно финансовую) поддержку из-за рубежа, а также тех, кто под «иностранным влиянием» участвует в политике. Изменения в законодательстве в этой области продолжают разрабатываться и уточняться.

Согласно законодательству иноагентам запрещено занимать государственные должности, участвовать в политической деятельности, осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, работать в стратегических сферах (например, в «Роскосмосе» или «Росатоме»), получать государственную поддержку, участвовать в закупках и рекламе, а также применять упрощенную систему налогообложения или упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и другое.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов