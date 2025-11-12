Новоуральский городской суд признал экс-чиновника территориального отдела министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Александра Беляева виновным в получении взяток в особо крупном размере (чч. 2, 3, 6 ст. 290 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). «Инфо24» со ссылкой на источники в Следственном комитете по региону пишет, что его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, с 2014 по 2023 год Беляев получал взятки от поднадзорных организаций — их общая сумма составила 3,4 млн рублей. Кроме того, осужденный получил топливную карту, благодаря которой с июля 2019 года по августа 2023 года купил 500 литров дизельного топлива стоимостью свыше 24 тыс. рублей.

В качестве вознаграждения за взятки он выдавал организациям свидетельства о прохождении технического осмотра самоходной техники без фактической проверки. В прокуратуре добавили, что Беляев получал средства и за попустительство по службе.

Уточняется, что Беляева задержали в служебном кабинете в рамках розыскных мероприятий при даче взятки. Чиновника уволили 3 сентября 2025 года по итогам прокурорской проверки ввиду утраты доверия. В сообщении ведомства было указано, что в период с 2020 по 2023 год чиновник «приобрел ряд транспортных средств, иную технику, которые оформил на других лиц в целях сокрытия сведений о своих доходах и имуществе».

Суд обратил в доход государства сумму взятки, наложил арест на все имущество осужденного и назначил ему штраф в размере 16,6 млн рублей. Беляеву запрещено занимать должности в органах власти на десять лет. Издание «Новый день» со ссылкой на региональный СК уточняет, что уголовные дела в отношении взяткодателей были прекращены в связи с их раскаянием.

В январе 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст 290 УК). Уже в июле его выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. 10 ноября обвинительное заключение по делу Смирнова вновь поступило в суд, однако заседание перенесли на 4 декабря.