Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны РФ Олег Васенин получил реальный тюремный срок за коррупцию, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тверской суд Москвы признал экс-замначальника управления имуществом специальных проектов военного ведомства виновным в получении особо крупной взятки и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 19,9 млн рублей.

Для обеспечения реализации приговора и выплат по возможным гражданским искам все активы Васенина — ценные бумаги, инвестпродукты и денежные средства — были ранее арестованы. Их общая стоимость оценивается более чем в 230 млн рублей.

Следствие установило, что Васенин, курируя исполнение многомиллионного контракта между Минобороны и коммерческой фирмой «Транслом» на продажу вторичного сырья в 2021-2022 годах, получил от предпринимателей более 19 млн рублей в качестве взятки за попустительство и намеренный отказ от должного контроля за исполнением договора.

Из материалов дела следует, что оплаченное взяточниками покровительство Васенина привело к существенному урону для бюджета оборонного ведомства: в итоге представители коммерческой организации похитили более 80 млн рублей.

«В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», — констатировали в Следственном комитете.

В отношении представителей ООО «Транслом» военные следователи завели отдельное уголовное дело. Изначально многомиллионное хищение вменяли и самому Васенину.