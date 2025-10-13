Сергей Маврин попал в базу сайта «Миротворец» за «пропаганду войны» и «сознательное нарушение границы Украины». Об этом узнало издание «Постньюс».

Экс-гитарист группы «Ария» попал в реестр «Миротворца» 3 сентября 2025 года. На сайте сказано, что причиной включения Маврина в базу стали его концерты в Мариуполе и Донецке в августе 2025 года.

Музыканта также обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные территории» и назвали его «соучастником преступлений против граждан Украины».

Сергей Маврин начал музыкальную карьеру в 1985 году в составе рок-группы «Черный кофе», в том же году покинул коллектив и основал группу «Металлаккорд». Спустя два года Маврина пригласили играть в группу «Ария» на место бывшего гитариста Андрея Большакова. Маврин записал с группой три альбома: «Герой асфальта», «Игра с огнем» и «Кровь за кровь».

С 1997 года продолжал сотрудничать с Валерием Кипеловым в составе разных групп, в том числе «Маврин» и «Кипелов». Кипелов также числится в базе сайта «Миротворец» с 2015 года — тогда его обвинили в «многократном сознательном нарушении государственной границы Украины» и «участии антиукраинских пропагандистских акциях». Причиной, как говорится на сайте, стали концерты музыканта в Севастополе и Симферополе, а также его высказывания о присоединении Крыма в 2014 году.

12 сентября 2025 года в базу «Миротворца» внесли трехлетнего ребенка за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность Украины». В тот же день администраторы сайта добавили в список еще пять граждан России в возрасте от 5 до 16 лет с аналогичными обвинениями.