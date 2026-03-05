На фоне заявлений о росте подростковой преступности в систему МВД необходимо вернуть детские комнаты милиции. Об этом заявил KP.RU бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов.

По мнению экс-главы МВД, проблема заключается в том, что российская молодежь отходит от «хорошо заложенных и крепких традиций советского периода». Куликов пояснил, что пионерские лагеря, слеты и викторины положительно сказывались на уровне воспитательной работы.

«А чем [сейчас] заняты дети в свободное время? Для того, чтобы устроить подростка в спортивную секцию, родителям приходится выкладывать крупные суммы <…> Все это в итоге и породило условия для роста подростковой преступности», — считает собеседник KP.RU.

Он добавил, что диверсионная деятельность ВСУ ориентирована «как раз на эти пробелы в воспитании» современной молодежи. Куликов напомнил о методах руководителя ВЧК Феликса Дзержинского по борьбе с детской преступностью, в том числе с помощью педагогической системы воспитания Антона Макаренко. В свое время это дало «очень мощные результаты», отметил экс-глава МВД.

«Видимо, нам все, что было лучшее в этом плане, придется возрождать… Нужно как можно быстрее восстановить в системе МВД и детские комнаты милиции, как они раньше назывались, <…> и участковые службы, и так далее», — заявил Куликов.

Он подчеркнул, что за этим должны последовать и другие решения, связанные как с улучшением финансирования ведомства, так и его укомплектованием.

Детские комнаты милиции стали появляться в 1940 году — туда помещали безнадзорных, беспризорных и совершивших правонарушение подростков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года детские комнаты милиции были преобразованы в инспекции по делам несовершеннолетних.

4 марта президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, заявил, что в стране по итогам 2025 года впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. По словам главы государства, доля тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков превысила 40%, что требует «адекватного и оперативного реагирования». Путин подчеркнул важность вовлечения подростков, в том числе из проблемных семей, в волонтерство, занятия спортом и работу молодежных организаций.

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что зачастую подростки совершают преступления по трем причинам — из-за проблем в школе, конфликтов в семье и жестокого контента в социальных сетях.

При этом, как подчеркнул эксперт, в «депрессивных регионах» подростки без труда могут получить доступ к к алкоголю и запрещенным веществам. Кроме того, школьниками активно манипулируют мошенники, которые заставляют их совершать поджоги, уверяя, что детям удастся избежать уголовной ответственности.