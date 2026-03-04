Подростки идут на преступления из-за неблагополучной обстановки в семье, утраты школой воспитательных функций и агрессивного контента в Сети. Об этом News.ru рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«В стране много дисфункциональных семей, где матери-одиночки или пьющие родители не уделяют достаточного внимания, не развивают ребенка. Соответственно, он прибивается к деструктивным компаниям», — объяснил он.

По его словам, школа ограничивается образовательной функцией, а интернет переполнен жестокостью, негативом и агрессией. Подростки, добавил эксперт, особенно уязвимы к подобному контенту из-за незрелости ума.

Если в центральных районах у школьников есть возможности для развития, то в «депрессивных регионах» они без труда получают доступ к алкоголю и запрещенным веществам, что ухудшает криминальную ситуацию, отметил собеседник издания.

Эксперт также указал на проблему вовлечения школьников в противоправные схемы со стороны мошенников.

«Закладчиков много, и им внушается, что они несовершеннолетние, их не посадят. Кого-то заставляют поджигать дома, релейные шкафы», — резюмировал он.

4 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил, что в 2025 году впервые за продолжительный период отмечен рост преступности среди несовершеннолетних. Глава государства уточнил, что доля тяжких и особо тяжких преступлений в этой категории превысила 40%.

По его словам, обстановка требует своевременных и адекватных действий. Президент подчеркнул, что противодействие подростковой преступности является общенациональной задачей и должно вестись на всех уровнях власти — муниципальном, региональном и федеральном.