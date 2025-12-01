По делу о пытках заключенных в 2019—2020 годах бывший начальник СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области Игорь Мокеев получил пять лет колонии общего режима, его заместитель Антон Самара — 4,5 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Решение вынес Куйбышевский районный суд Иркутска. Мокеева и Самару признали виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Обоим запретили занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на два года. Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

Разбирательство продолжалось около трех лет, материалы дела составили более 30 томов. Потерпевшими признали 24 осужденных, находившихся в СИЗО-1 в 2019—2020 годах.

Шестеро из них добились компенсации морального вреда по 350 тыс. рублей каждому, остальные иски переданы для рассмотрения в гражданском порядке.

История получила огласку в декабре 2020 года, когда сестра уроженца Тувы Кежика Ондара заявила, что ее брат стал инвалидом из-за действий сотрудников изолятора. Ондар отбывал срок за кражу лошади в ИК-15, но после бунта в колонии весной 2020 года его перевели в СИЗО-1.

По словам родственницы, заключенного подвергали жестоким пыткам: держали привязанным сутками, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, где тот взорвался. У Кежика диагностировали разрыв кишок, на свободу он вышел в 2022 году.

Адвокат Дмитрия Дмитриева подтвердил, что его подзащитного пытали кипятильником. По словам адвоката, от Ондара требовали признать вину в поджоге колонии и убийстве.

Как писала «Газета.Ru», Мокеев работал в системе ФСИН с конца 90-х, а в интервью называл себя «смотрящим, авторитетом в законе и самым страшным человеком в тюрьме». Он подчеркивал, что «в тюрьме не может быть хорошо».

В августе 2023 года по аналогичному делу о превышении полномочий суд уже осудил пятерых бывших сотрудников иркутского ГУФСИН на сроки от четырех до пяти лет колонии общего режима.