Экс-глава крупнейшего космического предприятия России — ракетно-космической корпорации «Энергия» — Владимир Солнцев получил 8 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве организованной группой в особо крупных масштабах. Его обвинили в хищении у «Роскосмоса» 839 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области, дополнительно Солнцеву запретили два года занимать руководящие посты в госорганах, муниципалитетах и компаниях с государственным участием.

Кроме того, Королёвский городской суд удовлетворил гражданский иск на всю сумму ущерба — 839 млн.

По версии следствия, злоумышленники действовали так: при закупке электронных компонентов цену искусственно завышали, а разницу делили между участниками группировки.

Один из фигурантов скончался, производство по второму обвиняемому приостановлено и выделено в отдельное производство.

В июле Мособлсуд прекратил дело против другого экс-главы «Энергии» Виталия Лопоты. Вместе с бывшим заместителем Александром Пызиным его обвиняли в злоупотреблении полномочиями в 2010—2014 годах, что, по версии следствия, привело к убыткам в 4,2 млрд рублей. Подсудимые при этом пытались через суд отстаивать свою невиновность.

Лопота сообщил «Коммерсанту», что согласился на прекращение дела из-за истечения срока давности. По его словам, он устал бороться и решил «махнуть рукой». При этом Лопота подчеркнул, что у суда были все необходимые документы, подтверждающие его невиновность.