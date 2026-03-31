Бывший начальник спецуправления МЧС в Алтайском крае Виктор Великодный осужден за хищение 600 миллионов рублей у своего же ведомства. Как сообщили «Вести Алтай» со ссылкой на прокуратуру, суд в Бийске вынес обвинительный приговор экс-руководителю, его знакомому и шестерым подчиненным, признав их виновными в незаконном обогащении на протяжении многих лет.

Суд приговорил Великодного к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Он также лишен права занимать руководящие должности в госучреждениях на три года, лишен звания полковника внутренней службы и государственной награды — ордена Почета.

Шестеро его подчиненных получили сроки от 2 до 4 лет колонии общего режима. Восьмой фигурант, знакомый экс-начальника, приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба, на имущество всех осужденных наложен арест.

Уголовное дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в региональном подразделении МЧС за последние годы. Следствие установило, что хищения носили системный характер и продолжались более шести лет, пока схему не вскрыли правоохранительные органы. Часть похищенных средств, по данным следствия, фигуранты тратили на личные нужды, включая покупку недвижимости и автомобилей.

Из материалов дела следует, что с 2013 по 2019 годы Великодный вместе с подчиненными систематически получали средства, начисленные под видом дополнительной материальной помощи. Общая сумма похищенного превысила 600 млн рублей.

Кроме того, еще более 2,8 млн рублей были незаконно получены в качестве ежемесячных поощрительных выплат за спортивные разряды, которых у фигурантов не было. Также суд установил, что экс-начальник фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого, который незаконно получил выплаты на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Великодный фигурировал в одном из уголовных дел, возбужденных в отношении его начальника — теперь уже бывшего замглавы управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. В 2025 году его приговорили к 15 годам колонии за взятку и мошенничество при получении выплат.

По данным прокуратуры, Даудашвили узнал, что Великодный забирает себе часть дополнительных выплат подчиненным и после этого получал от него взятки за попустительство этой незаконной деятельности. В 2014-2017 годах сумма этих взяток составила 12,7 млн рублей.

По решению суда у Даудашвили изъяли 52 млн рублей, шесть квартир в Москве и Химках, автомобили, ценные бумаги, нежилое помещение в сочинском Сириусе, эквивалент стоимости пяти квартир, два участка в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском округах Подмосковья и доходы от сдачи пяти квартир в аренду в течение семи лет.

Еще два автомобиля и три сдаваемые в аренду три квартиры в Сочи и подмосковном Королеве Даудашвили успел продать. Суд постановил взыскать с него стоимость этого имущества. Некоторые активы чиновник оформил на своих родных, а на тещу записал принадлежавшую ему коммерческую фирму «Спеццентр Пожзащита».