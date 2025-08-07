МВД России объявило в розыск экс-главу Челябинской области Бориса Дубровского. Статья УК РФ при этом не уточняется.

Дубровский возглавлял Челябинскую область в 2014—2019 годах. До этого он руководил Магнитогорским металлургическим комбинатом, в 2012—2013 годах входил в топ-25 наиболее высокооплачиваемых российских управленцев по версии Forbes.

В 2019 году Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского-старшего в сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы были переданы в Генпрокуратуру и МВД. На фоне скандала Дубровский ушел в отставку.

Против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 20 млрд рублей. Речь шла о контрактах на строительство и ремонт автодорог, которые получала фирма «Южуралмост». В марте 2019 года Дубровский ушел в отставку и, по данным ТАСС, уехал в Швейцарию.

Сам он при этом заявлял РБК, что не уезжал в Швейцарию, как об этом писали в СМИ, а информацию об уголовное деле против себя назвал фейком.

В феврале 2025 года «Новый день» и Ura.ru сообщали о задержании сына Дубровского — Александра.

Издание 74.ru уточняло, что это произошло по делу о хищениях в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.

По его информации, экс-глава региона ранее «переписал на сына практически все активы» (около 22 компаний), в том числе группу компаний «Синай», занимавшуюся строительством жилья, соцобъектов и дорог, «Жилкомсервис», которую заподозрили в сговоре на торгах по ремонту лифтов.

В 2022 году Александр Дубровский был признан банкротом. К этому моменту он владел долями в пяти компаниях.

В ноябре 2024 года были выставлены на продажу квартира Дубровского-младшего в Магнитогорске, моторная лодка Yamaran, снегоболотоход, автомобиль Porsche 911 Carrera S, гараж, прицеп и 76% УК «Станичная». До этого, отмечалось в материале 74.ru, упоминались недвижимость в ОАЭ, компания на Кипре, дорогие машины и коттедж с земельным участком в поселке Хуторки под Магнитогорском.

В 2023 году «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом из-за долга перед производственным объединением «Монтажник» в размере 37,2 млн рублей. Суд наложил арест на имущество экс-губернатора общей стоимостью 930 млн рублей.