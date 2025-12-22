Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условного срока за нападение с топором на свою бывшую девушку, модель и предпринимательницу Юлию Ван (Иванову). Об этом сама пострадавшая сообщила в соцсетях. По ее словам, Одинцовский горсуд признал Хубутию виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и назначил испытательный срок на год.

Владелец оружейной компании «Кольчуга» и глава Международной ассоциации пользователей, изготовителей и продавцов оружия Михаил Хубутия и Юлия Ван разошлись в декабре прошлого года. У них есть общая дочь.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года экс-министр ворвался в дом в поселке Трехгорка (Одинцовский городской округ), где находилась Ван, и нанес ей несколько ударов обухом топора. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

После инцидента мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. Против него возбудили уголовные дела о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По последнему эпизоду Хубутия признал вину, его отправили под домашний арест.

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — условный срок, 1 год. Для меня это самый адский и тяжелый год. Я очень устала и истощена», — написала Ван.

Модель отметила, что не будет обжаловать это решение, ее желание — разойтись со своим бывшим «в разные стороны и строить свою жизнь»: «Спустя 8 месяцев хочется уже выдохнуть».

«Я уже, честно говоря, рада, уже просто нет сил дальше идти, судиться и заниматься этой историей. Потому что хочется спокойно жить и оставить историю позади. Михаил извинился и раскаялся, поэтому как есть. Так решил суд, я дальше ничего не буду делать, никак обжаловать, никакие апелляции подавать. Пусть так будет, чтобы все уже завершилось, потому что все энергозатратно. Не хочу энергию тратить на разрушение себя», — заявила она.

В интервью Ксении Собчак Юлия Ван рассказала, что вечером 24 апреля Хубутия нанес ей удары нижней частью топора по ногам и другим частям тела, а также угрожал убийством. По словам девушки, экс-министр ушел после того, как она притворилась мертвой.

В октябре Юлия Ван в своих соцсетях рассказала, что продала свой чайный бизнес и была вынуждена уехать из России с ребенком из-за угроз от избившего ее бывшего. Она поделилась аудиозаписью, которая была сделана во время заседания по продлению бизнесмену меры пресечения: на тот момент он находился под домашним арестом.

«Передай, что у меня еще много топоров!» — говорит мужчина на аудио.

«Опять все бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин «ХМ». Благодарю за понимание и поддержку в этот трудный для меня момент! Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь. P.S. Всем, кто «кричит» о его порядочности и адекватности, защищая, — слушайте запись», — добавила Ван.

Позднее она вернулась в Россию, а также подала в суд иск о взыскании с Хубутии алиментов на содержание дочери.