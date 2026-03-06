Суд в Кемеровской области конфисковал имущество бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Активы были приобретены на неподтвержденные доходы, сообщила прокуратура региона.

В доход государства обратили жилой дом площадью 256,2 кв. м, автомобиль класса люкс BMW X6 xDrive40i M Sport, 10 дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe и др.), дамскую сумочку Chanel стоимостью около 1 млн рублей, кольцо и более 21 млн рублей.

«Его официальные доходы не позволяли приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши, стоимость которых эксперты оценили более чем в 100 млн рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд принял решение о конфискации активов бывшего чиновника 5 марта. На момент публикации материала решение в законную силу не вступило.

Дмитрий Беглов был назначен на пост министра здравоохранения Кемеровской области в апреле 2022 года. Должность он покинул 6 июня 2025-го по собственному желанию. В том же месяце его задержали по обвинению в получении взяток в обмен на помощь в оформлении госконтрактов. По версии следствия, экс-министр брал с бизнесменов откаты за победу в тендерах на поставки медицинского оборудования.

Всего Беглову вменили 11 коррупционных преступлений, которые он совершил на посту главы Минздрава Кузбасса. 4 марта экс-чиновник признал вину по всем эпизодам взятки. Сторона защиты просила поменять меру пресечения для обвиняемого на домашний арест, обвинение настаивает на содержании Беглова в изоляции от общества и просит оставить его под стражей.