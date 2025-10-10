Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должность старшего советника сразу двух компаний — корпорации Microsoft и стартапа по искусственному интеллекту Anthropic Advisory. Как пишет Financial Times (FT), организации являются конкурентами в области развития ИИ.

Сунак уже работал с обеими компаниями в 2023 году. Тогда, занимая должность премьер-министра Великобритании, он организовал саммит по безопасности ИИ.

«[Сунак] был одним из первых мировых лидеров, признавших преобразующий потенциал ИИ, создав первый в мире институт безопасности ИИ и созвав первый саммит по безопасности ИИ. <…> Его опыт обеспечит ценную стратегическую перспективу», — подчеркнули представители Anthropic.

Сам Сунак, комментируя свое назначение на должность старшего советника, подчеркнул, что «давно верил, что технологии изменят мир». По его словам, он хочет помочь этим компаниям «добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь.

FT напоминает, что Microsoft работает над собственным инструментом ИИ и спонсирует главного конкурента Anthropic — OpenAI. Стартап был основан в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и с тех пор позиционирует себя как более безопасную альтернативу другим игрокам рынка. Компания сосредоточилась на продаже своих моделей ИИ предприятиям. Помимо OpenAI, она конкурирует с другими крупными технологическими организациями, включая Google и Meta*. Anthropic Advisory нанял на работу не только Сунака, но и других бывших политиков и политических советников из США и Великобритании. В их числе экс-глава администрации Сунака Лиам Бут-Смит, а также два высокопоставленных чиновника США при бывшем президенте Джо Байдене — Тарун Чхабр и Элизабет Келли.

По данным Британского консультативного комитета по деловым встречам (Acoba) — наблюдательного органа, который следит за деловыми встречами бывших министров и высокопоставленных государственных служащих, Anthropic и Microsoft пообещали, что Сунак будет «надлежащим образом огражден и отделен от любой лоббистской деятельности», в том числе в правительстве Великобритании.

Свою зарплату, полученную за работу в Microsoft и Anthropic Advisory, Сунак намерен пожертвовать на благотворительность в Richmond Project, которую он основал вместе со своей женой Акшатой Мурти.

*деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории России