Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», потребовал у ее администрации через суд 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за невыдачу купленных продуктов. Его иск принят Соль-Илецким судом Оренбургской области, передают ТАСС и РИА Новости.

Из документа следует, что 2 марта Арашуков подал руководству ИК-6 заявление с перечнем 18 продуктов питания, которые хочет купить. Сумма покупки составляла 14 тыс. рублей. На следующий день в колонию завезли товары, однако после этого, как утверждает заключенный, он получил продукты, которые не заказывал, и всего лишь на сумму чуть больше 4 тыс. рублей.

Арашуков посчитал, что его права нарушены, и потребовал от администрации колонии, помимо компенсации в 100 тыс. рублей, возместить госпошлину в размере 3 тыс. рублей.

Рассмотрение иска назначено на 23 апреля.

Согласно картотеке Соль-Илецкого суда, в 2026 году это уже пятая жалоба Рауфа Арашукова на руководство «Черного дельфина», причем все они были поданы в марте. По предыдущим четырем искам заявителю было отказано в удовлетворении требований.

Как уточняет ТАСС, экс-сенатор жаловался, что в феврале и марте ему несколько раз не выдали холодную закуску в обед и два куриных яйца в неделю.

В 2025 году один из исков, поданных адвокатом Арашукова, все же удовлетворили, признав незаконными действия администрации колонии, которая четыре раза отказалась предоставить осужденному возможность свидания с защитником. «Черный дельфин» обязали уплатить госпошлину в сумме 3 тыс. рублей.

В 2022 году Рауф Арашуков и его отец Рауль были признаны виновными в создании ОПГ, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа «Газпрома» на 4,4 млрд рублей. На основании вердикта присяжных Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению.

Уже отбывая срок, экс-сенатор стал обвиняемым по новому делу — о передаче взятки в сумме 6 млн рублей сотруднику оренбургского управления Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы обеспечить себе привилегированные условия в колонии. В январе 2026 года ему назначили 10 лет лишения свободы (что не отразилось на общем сроке наказания) и оштрафовали на 120 млн рублей.