На пике популярности группы «t.A.T.u.» один концерт приносил солисткам гонорар, позволявший купить квартиру в Москве. Об этом в интервью для видеопроекта «По правде говоря» на KP.RU заявила бывшая участница коллектива Лена Катина.

По словам артистки, изначально за выступление они с Юлией Волковой получали всего по $100, однако после подписания контракта с Universal и привлечения собственных юристов финансовые условия были кардинально пересмотрены.

«С одного концерта можно было купить квартиру в Москве. Ну ладно, с двух», — поделилась Катина.

Говоря о недавнем воссоединении с Волковой, певица подчеркнула, что оно произошло не из-за моды на ностальгию, а благодаря внутренней зрелости:

«Мы не разрешали конфликт, мы просто посмотрели друг другу в глаза».

По словам Катиной, их связывают теплые человеческие отношения, а совместная работа стала возможной после многолетней паузы, когда каждая успела состояться в сольной карьере.

Параллельно с возвращением на сцену в личной жизни артистки произошли важные перемены: летом 2022 года она вышла замуж за Дмитрия Спиридонова, сыграв скромную свадьбу в МФЦ в узком семейном кругу. Сейчас Катина воспитывает двоих сыновей и признается, что регулярно просит прощения у старшего ребенка за ошибки, поскольку, по ее словам, «учится быть мамой всю жизнь».

Ранее Катина рассказывала RTVI, что продюсер их группы Иван Шаповалов заставлял ее голодать перед съемками клипов, чтобы она сбросила вес. По ее словам, из-за этого в 14-летнем возрасте переставала есть, пока мать и бабушка переживали и уговаривали ее не вредить своему здоровью. Артистка призналась, что падала в голодные обмороки ради того, чтобы за краткий промежуток времени похудеть на 10 килограммов. Она также утверждает, что из-за этих голоданий у нее образовался камень в желчном пузыре, который ей в итоге пришлось вырезать в 20 лет.