Мосгорсуд приговорил программиста Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей по делу о госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Как уточняет ТАСС, Ирин раньше работал в «Яндексе».

Первые три года он будет отбывать в тюрьме. Также ему назначено ограничение свободы на полтора года после отбытия наказания. Прокуратура просила назначить Ирину 17 лет колонии.

При вынесении приговора мужчина показал плакат «антиправительственного содержания», передает ТАСС.

По данным суда, в феврале 2022 года Ирин перевел $500 на счет украинского фонда помощи ВСУ «Вернись живым»*. В апреле того же года Солнцевский районный суд Москвы назначил программисту штраф в размере 10 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге на Манежной площади против военной операции на Украине (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

После начала частичной мобилизации Ирин уехал из России. В апреле 2024 года он вернулся, поскольку не смог найти постоянного заработка за границей и хотел увидеться с семьей, писала «Новая газета» со ссылкой на родственников мужчины.

В конце апреля Ирина задержали в Нижнем Новгороде за «грубую нецензурную брань» в общественном месте. Сормовский суд арестовал его на пять суток по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 УК).

В мае ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудника «Яндекса» по делу о госизмене.

«Установлено, что после начала СВО фигурант осуществил перевод личных денежных средств на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — говорилось в пресс-релизе.

На видео допроса, предоставленного спецслужбой, Ирин заявил о негативном отношении к действующей российской власти, признался, что участвовал в митингах и 27 февраля 2022 года перевел деньги фонду «Вернись живым»*.

Ирина задержали в Нижнем Новгороде, после чего доставили в московское СИЗО «Лефортово». Процесс проходил в закрытом режиме, детали дела засекречены.

В начале августа Лефортовский суд арестовал по делу о госизмене профессора РЭУ им. Плеханова, бывшего сотрудника администрации президента России Вадима Салтыковского. Суть обвинений против него не раскрывается.

* внесен в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной