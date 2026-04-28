Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон должен оказать иранской оппозиции помощь ресурсами, деньгами и оружием. По его мнению, это поможет сменить руководство в Тегеране — хотя на это может уйти немало времени.

В эфире программы «US: Обстоятельства» Болтон назвал американо-иранские переговоры «пустой тратой кислорода», однако признал, что они обнажили раскол внутри иранского руководства. На это противоречие ранее обращал внимание и госсекретарь Марко Рубио: по его словам, иранские переговорщики нередко расходятся в позициях с другими центрами власти внутри страны.

«Оппозиция внутри Ирана может использовать этот раскол, а также враждебность и напряженность, которые растут внутри страны, чтобы свергнуть режим. Оппозиция в Иране плохо организована. Поэтому предоставление ресурсов, коммуникаций, денег, оружия способствовало бы ее превращению в более мощную силу», — заявил Болтон.

Экс-советник главы государства считает, что прекращение огня выгодно прежде всего Тегерану. По его словам, иранцы пострадали в этом конфликте больше всех и рады каждому дню без ударов по ключевым объектам. Болтон подчеркнул, что прежде чем объявлять о победе, Трамп должен добиться открытия Ормузского пролива — его фактическое закрытие Ираном ударило по всему Персидскому заливу и мировой экономике.

Сам Трамп, по оценке Болтона, сейчас сосредоточен на внутренней повестке — ценах на бензин и энергоносители и их влиянии на ноябрьские выборы в Конгресс. Именно поэтому, считает экс-советник, президент пока не может четко сформулировать цели в Иране и найти выход из кризиса в Персидском заливе.