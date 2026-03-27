Бывший участник музыкального коллектива A’Studio Тамерлан Садвакасов был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, музыканта остановили сотрудники Госавтоинспекции около пяти утра 27 марта на северо-западе Москвы из-за нарушения ПДД. Когда Садвакасов отказался проходить медицинское освидетельствование, его доставили в отдел и составили в отношении музыканта административный протокол.

Тамерлан Садвакасов — сын гитариста и солиста A’Studio Баглана Садвакасова. Последний был автором некоторых известных композиций популярного коллектива и погиб 2 августа 2006 года в автокатастрофе в Москве.

Тамерлан заменил отца в группе в 2006-м, но уже в следующем году он покинул группу, чтобы заняться сольным творчеством.

Ранее сообщалось, что Химкинский городской суд оштрафовал на 200 тыс. рублей и запретил два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, экс-солисту украинской группы Quest Pistols Ивану Криштофоренко по делу о вождении в нетрезвом виде. У исполнителя также был конфискован и обращен в доход государства автомобиль Lexus.

В июле 2025 года сотрудники ДПС остановили Криштофоренко в Химках с признаками алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование и в его отношении было заведено уголовное дело.

При вынесении вердикта суд учел, что мужчину ранее лишали водительских прав на 1 год и 7 месяцев и назначали наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение в сентябре 2022 года.